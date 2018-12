Hannover Marathon

Langenhagen (ok), Er startet erst am 7. April nächsten Jahres, aber die Anmeldungen sind jetzt schon online unter www.marathon-hannover.de möglich. Die Rede ist vom Hannover Marathon, bei dem Strecken von fünf bis 42 Kilometer, aber auch eine Marathon-Staffel gelaufen werden. Partner des Hannover Marathons ist der Flughafen in Langenhagen.