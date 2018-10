Harley gestohlen

Kaltenweide. Mindestens ein unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit von Donnerstag, 4. Oktober, 21 Uhr, bis Freitag, 5. Oktober, 7.08 Uhr, Zutritt in die freistehende Garage an der Siebensternweg 11A, in dem die seitliche Zugangstür aufgehebelt wurde. Anschließend wurden eine schwarz-weiße Harley-Davidson (Baujahr 1984; Zeitwert circa 20.000 Euro), ein Schweißgerät und zwei Motorradhelme entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor.