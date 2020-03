Hartfiel tritt zurück

Krähenwinkel (ok). 2011 hat er die Nachfolge von Klaus-Konrad Behrens als Ortsbürgermeister in Krähenwinkel angetreten. Neun Jahre lang war Andreaas Hartfiel (CDU) im Amt, jetzt hat er sein Ortsratsmandat in der jüngsten Ortsratssitzung aus persönlichen Gründen niedergelegt. Die nächste Sitzung, die eigentlich für den 28. Mai vorgesehen ist, wird der stellvertretende Ortsbürgermeister Hannes Milatz (SPD) leiten.