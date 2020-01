Start am Sonntag, 16. Februar

Engelbostel/Schulenburg. Wie in all den zurückliegenden Jahren lädt der MTV wieder zur obligatorischen Harzfahrt für die ganze Familie ein. Mitglieder und auch Gäste sind herzlich willkommen an der Tour teilzunehmen. Start ist Sonntag, 16. Februar, um 8 Uhr ab Krummer Kamp Ecke Hannoversche Str. in Engelbostel neben der Heide-Apotheke. Anmeldungen bitten wir, bis spätestens zum 7. Februar vorzunehmen. Bis dahin muss der Bus bestellt sein.Das Ziel ist Braunlage. Für die Wanderer ist eine Tour von etwa zwölf bis 15 Kilometer (je nach Wetterlage) vorgesehen. Für die Übrigen hat unser Wanderfreund Wolfgang eine kleinere Tour um Braunlage vorgesehen. Eine Mittagspause wird bei beiden Touren eingelegt. Wir hoffen, dass bis dahin noch genügend Schnee fällt, damit die Kinder am Wurmberg dann ausgiebig rodeln können. Der Preis für die Fahrt beträgt 17,50 Euro für Erwachsene und 14 Euro für Kinder. Weiter Infos gibt es bei Lothar Zboron unter der Telefonnummer (0511)74 18 00 oder Rainer Voß unter der Telefonnummer (0511) 7 69 17 59.