MTV fährt am Sonntag, 17. Februar, um 8 Uhr

Engelbostel/Schulenburg. Eine Wanderung durch die winterliche Bergwelt im Harz bei Sonnenschein oder Ski fahren und Rodeln am Wurmberg bei guten Schneeverhältnissen. „Das wünschen wir uns für unsere bevorstehende Harzfahrt im Februar. Denn zurzeit sind die Schneeverhältnisse gut und sollte auch noch länger anhalten“, freut sich MTV Wanderführer Lothar Zboron.Wie in all den zurückliegenden Jahren lädt der MTV wieder zur obligatorischen Harzfahrt für die ganze Familie ein. Mitglieder und auch Gäste sind herzlich willkommen an der Tour teilzunehmen. Start ist am Sonntag, 17. Februar, um 8 Uhr ab Krummer Kamp in Engelbostel neben der Heide-Apotheke. Anmeldungen bitte bis spätestens 9. Februar. Bis dahin muss der Bus bestellt sein.Die erste Station ist in Oderbrück oder am Torfhaus geplant. Diejenigen, die wandern möchten, steigen hier aus. Mit einer geführten Wandergruppe geht es entlang des Oderteichs, durchs Odertal zum Gasthaus Königskrug. Hier wird eine Mittagsrast eingelegt, bevor es zum gemeinsamen Ziel nach Braunlage geht. Die Tourlänge wird etwa 15 Kilometer betragen. Die übrigen Harzfahrer werden mit dem Bus bis nach Braunlage gebracht. Hier wird der stellv. Wanderführer Wolfgang Weber eine kleine Wandertour von etwa sechs Kilometern anbieten. Wer es sportlicher möchte, kann verschiedene Wintersportmöglichkeiten wie Ski und Rodeln auf dem Wurmberg oder Schlittschuh laufen in der Eissporthalle ausüben. Die Rückfahrt ist für 17 Uhr vorgesehen. Die Fahrtkosten betragen 17,50 Euro und 14 Euro für Kinder. Anmeldungen nimmt Lothar Zboron unter der Telefonnummer (0511) 74 18 00 entgegen.