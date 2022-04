Hauptversammlung

Mellendorf. Die Jahreshauptversammlung des Vereins der Freunde und Förderer der Schule unter den Eichen findet am Donnerstag, 28. April, um 18.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Schule, Williges Worth 8 in Mellendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen neben den Berichten der Funktionsträger auch die Beschlussfassung über Anträge (diese müssen bis spätestens acht Tage vorher eingereicht werden).