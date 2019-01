Hauptversammlung

Engelbostel. Die AWO Engelbostel/Schulenburg lädt alle Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Sonnabend, 26. Januar, um 14.30 Uhr in den Saal von Luhmanns Gasthaus zur Post, Hannoversche Straße 182 herzlich ein. Auf der Tagesordnung stehen die Berichte der Vorsitzenden, der Begegnungsstätte sowie der Kassenbericht. Weiterhin steht die Wahl der ersten Vorsitzenden an, da Ingrid Bernhardt in Zukunft nur noch die Leitung der Begegnungsstätte und nicht mehr beide Positionen übernimmt. Außerdem werden Delegierte und Ersatzdelegierte für die Regionskonferenz gewählt. Der Höhepunkt der Jahreshauptversammlung ist dann, wie in jedem Jahr, die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Nach der Versammlung sind alle Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen.