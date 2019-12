Haushalt als zentrales Thema

Langenhagen (ok). Die Diskussionen um den Haushalt 2020 dominieren die letzte Ratssitzung des Jahres am Montag, 16. Dezember, ab 18 Uhr im Ratssaal. Die Stadtverwaltung hat Sparvorschläge in Höhe von 1,6 Millionen Euro vorgelegt – hauptsächlich bei Abrisskosten fürs Hallenfreibad Godshorn und für die Eishalle, bei Umstellung auf LED-Technik und beim Straßenbua. Konkret geht es an diesem Abend auch noch um den Antrag des Schützenvereins Kaltenweide auf Förderung des Neubaus eines Kleinkaliber-Gewehr- und Pistolen-Standes am Schützenhaus Kaltenweide. Auch auf dem Programm: Sanierung und Umbau der Hermann-Löns-Schule zu einer Ganztagsschule und die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber für Erzieherinnen. Zu Beginn und am Ende der Sitzung haben die Einwohner wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen.