Haushalt wird eingebracht

Langenhagen (ok). Das politische Tagesgeschäft geht trotz der Corona-Pandeme weiter. Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Langenhagen geht am Montag, 13. Dezember, ab 18.15 Uhr in der Aula des Schulzentrums unter 3G-Bedingungen und mit Maskenpflicht über die Bühne. Sage und schreibe 46 Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm. So wird Bürgermeister Mirko Heuer den Haushalt einbringen. Zuwendungen für den Haushalt 2022 werden besprochen und auch die Besetzung der Ausschüsse. Weitere Themen sind die Kindertagesstätte Schulenburg, die Sanierung des Parkplatzes des Sportzentrums II an der Emil-Berliner-Straße, das Sofortprogramm "Perspektive Innenstadt", die Hermann-Löns-Schule und die Leibniz IGS. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung können die Einwohner wie immer Fragen stellen.