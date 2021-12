Hebammen informieren

Langenhagen. In der Zeit von 10.bis 12 Uhr findet am Montag, 20. Dezember, in den Räumen des Mehrgenerationenhauses einen Hebammensprechstunde für Mütter und Väter statt. (selbstverständlich unter der Beachtung der Hygienevorschriften und der 3 G-Regel). Neben Ratschlägen zum Stillen, können auch andere Fragen zu den Themen rund um die erste Zeit mit Baby geklärt werden. Weitere Informationen unter der Telefonnummer: MGH: (0511) 72 11 35 oder auf der Homepage: www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de