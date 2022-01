Hebammen sprechen

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus -Langenhagen findet am Montag, 17. Januar, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Hebammensprechstunde statt. Das Angebot richtet sich an Schwangere sowie werdende Eltern und an gewordene Eltern.

Das MGH-Langenhagen hat wieder geöffnet. Die Eltern können sich gerne mit eventuellen Fragen an das Team des MGH wenden. Kontakt: Telefon (0511) 72 11 35 und auf der Homepage www.mehrgenerationenhaus-langenhagen.de.