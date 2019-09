Hebeln an der Tür

Langenhagen. Ein Einbrecher hat nach Auskunft der Polizei versucht, sich am Montag zwischen 8.30 und 19.30 Uhr durch Hebeln an der Wohnungstür am Söseweg Zutritt in eine Wohnung im dritten Obergeschoss zu verschaffen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.