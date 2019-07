Hebelspuren

Krähenwinkel. Ein Hausbesitzer am Matthias-Claudius-Weg hörte nach Auskunft der Polizei in der Nacht zu Montag gegen 2 Uhr klappernde Geräusche, die er zunächst nicht zuordnen konnte. Erst am nächsten Morgen stellte er an der Haustür frische Hebelspuren eines unbekannten Täters fest, die offensichtlich ursächlich für die nächtlichen Geräusche waren. Ein Eindringen in das Haus fand nicht statt. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.