Heckscheibe eingeschlagen

Langenhagen. Diebe schlugen nach Auskunft der Polizei in der Nacht von Mittwoch, 21.50 Uhr, auf Donnerstag, 5.50 Uhr, die Heckscheibe des an der Straße abgestellten Kleintransporters ein. Auf der Ladefläche wurden diverse hochwertige Werkzeuge aufbewahrt. Die Täter flüchteten ohne Diebesgut. Am Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der, Telefonnummer (0511) 109-42 17.