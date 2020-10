Hehler unterwegs

Langenhagen. Ein 27-jähriger polizeibekannter Mann verkaufte am Montag zwischen 16.10 und 16.30 Uhr an der Hans-Böckler-Straße ein vermutlich entwendetes Fahrrad der Marke Fischer Trendline, Rixe, La Rochelle, über Ebay-Kleinanzeigen an einen 19-jährigen Mann. Dabei wurde er von Zeugen erkannt, festgehalten und der Polizei übergeben. Es liegt ein Schaden in Höhe von etwa 100 Euro vor.