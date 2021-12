Heidi Groebner verstorben

Langenhagen (ok). Viele Langenhagener kannten sie, ihr Name ist untrennbar mit den "Firecats" verbunden. Jahrzehntelang war sie Bandleaderin und Managerin der bekannten Showband. Und ein Herz für die Feuerwehr hatte Heidrun Vüllgraf-Groebner, die alle nur als"Heidi" kannten, auch, ist 2017 für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Krähenwinkel geehrt worden. Am Mittwoch ist sie im Alter von 75 Jahren verstorben.