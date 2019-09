Heldenhaft

Langenhagen (ok). Für seinen Chef Marco Brandes ist es eine wahre Heldentat. Einer seiner Mitarbeiter des Langenhagener Unternehmens MBL SEcurity hat am Mittwoch in der Goethestraße in Hannover in seiner Freizeit einen Dieb überwältigt. Der Mann hat nach Aussage Brandes eine Frau überfallen. Der Langenhagener Mitarbeiter habe sofort die Verfolgung über Stock und Stein und über Bahnschienen aufgenommen, ihn letztendlich gepackt, im Würgegriff zu Boden gebracht und dann fixiert. Anschließend wurde der Diebe der Polizei übergeben. Ärgerlich: Bei seinem waghalsigen Einsatz hat die Sicherheitsfachkraft sein Portmonee verloren.