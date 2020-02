Helferkreis lädt ein

Kaltenweide (ok). Der Helferkreis der Pfeifengrasstraße lädt zum Musik- und Tanzabend, aber auch zum kulinarischen Abend. Der Abend mit Hikmet & Co-Musik geht am Montag, 10. Februar, zwischen 18 und 19.30 Uhr über die Bühne. Kulinarisch geht es dann am Montag, 9. März, zwischen 18 und 19.30 Uhr zu. Treffpunkt ist jeweils im Gemeindesaal der Matthias-Claudius-Kirche.