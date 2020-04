Herausgebrochen

Langenhagen (ok). Diebe sind nach Auskunft der Polizei zwischen Freitag, 18.30 Uhr, und Sonnabend, 13.45 Uhr, in einen Verkaufswagen an der Bothfelder Straße am Silbersee eingebrochen. Sie hatten das Fenster eingedrückt, sodass es nach innen herausbrach. Entwendet wurde vermutlich nichts. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.