Herbstbasar

Kaltenweide. Die Abende werden länger, Kerzen brennen wieder und die Luft kündigt den Herbst an, Zeit also für die AWO Kaltenweide, ihren Herbstbasar auszurichten. Am Sonntag, 27. Oktober, ab 14 Uhr im Zelleriehaus in Kaltenweide werden Herbstgestecke, Kränze, Holzarbeiten und viele nette Kleinigkeiten zum Verkauf angeboten. Wer schon einmal bei den Basaren der AWO war, weiß, dass die ausgestellten Dinge immer sehr geschmackvoll sind und liebevoll dargeboten werden. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich bei Kaffee, selbstgebackenem Kuchen und Wein einen gemütlichen Nachmittag zu machen und in netter Gesellschaft zu klönen.