Herbstfest beim Tauschring

Langenhagen. Auch in diesem Jahr lädt der Tauschring Langenhagen wieder zum traditionellen Herbstfest ein. Es findet am Mittwoch, 21. November, (Bus-

und Bettag) ab 17 Uhr im Gemeinschaftszentrum Brinker Park, Brinkholt 10 im ersten Stock statt. Eingeladen sind alle Mitglieder, deren Partner sowie alle Freunde des Tauschringes. Aus organisatorischen Gründen wird unbedingt um Anmeldung unter Telefon (05 11) 73 85 99 (Lotti) bis Sonntag, 18. November, gebeten. Gemeinsam soll ein netter Nachmittag verbracht werden. Um diesen etwas bunter zu gestalten, soll auch wieder getauscht werden. Jeder hat

bestimmt etwas im Schrank was er nicht mehr braucht. Kleiderständer und Tische sind vorhanden. Aber auch an den „kleinen Hunger“ ist gedacht, es gibt ein herzhaftes Salatbüfett, Würstchen und kalt/warme Getränke – also für jeden etwas. Wenn dann jeder noch gute Laune mitbringt, sollte es ein gelungener Nachmittag werden.