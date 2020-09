Herbstfest mit Ehrungen

Krähenwinkel/Kaltenweide. Am Sonnabend, 10. Oktober, um 12.30 Uhr findet das Herbstfest im Schützenhaus Kaltenweide - Zellerie statt. Es gibt ein Buffet rund um die Kartoffel mit Braten und verschiedenen Leckereien. Mitglieder 20 Euro Nichtmitglieder 25 Euro. Da einige Voraussetzungen wegen Corona erfüllt werden müssen, wird die Anmeldung auf 50 Personen beschränkt. Also bitte bis zum 3. Oktober anmelden, Unangemeldete können leider nicht teilnehmen. Anmeldung bei Sabine Letmathe unter der Telefonnummer (0511) 65 39 29 31. Änderungen in dieser schwierigen Zeit sind vorbehalten