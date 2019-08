Herbstmeisterschaft

Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel lädt nach der Sommerpause alle Mitglieder zu den Wettbewerben ein. Folgende Wettkämpfe stehen an: die Herbstmeisterschaft, die Gemeindekette, der Herbstpokal der Damen und der Nitsche-Wanderpreis der Jugend. Am Freitag 30. August, ab 19.30 Uhr und am Sonnabend, 31. August, ab 15.30 Uhr sind alle Engelbosteler Schützen sowie die Jugend aufgerufen, im fairen Wettstreit die Sieger zu ermitteln. Am Sonnabend um 18 Uhr erfolgt die Bekanntgabe des Herbstmeisters. Danach folgt ein gemeinsames Essen. Die Proklamation findet auf dem Erntefest im Rahmen des Hegermarktes statt.