Herbstputz

Langenhagen. Alle Bürger, Vereine, Verbände, Organisationen und sonstige helfende Hände sind am Sonnabend, 9. Oktober, aufgerufen, Grünflächen, Rabatten und Parkanlagen in Langenhagens Zentrum vom Müll zu befreien.

Treffpunkt für den Herbstputz ist um 13 Uhr im Rathaus Innenhof/Eingang Rathaus. Dort werden sowohl die wenigen „Spielregeln“ des „Herbstputzes“ erklärt als auch die Sammelmaterialien, wie etwa Mülltüten, ausgegeben. Handschuhe, Harken und Eimer sind idealerweise mitzubringen.

Der Herbstputz dauert bis etwa 15 Uhr - wobei jedem freigestellt ist, den Einsatz früher zu beenden. Bei der Aktion zählt jede Hand! Um auch in diesem Jahr die Aktion gemeinsam ausklingen zu lassen, sind am 9. Oktober alle Helfenden ab 15 Uhr zu einem kleinen Steh-Imbiss im Anschluss im Rathaus Innenhof eingeladen. Gemeinsam wollen wir die getane Arbeit zelebrieren.

Über eine kurze Anmeldung per E-Mail an freiwilligenagentur@langenhagen.de würden sich die Verantwortlichen sehr freuen, damit die Aktion und besonders der Snack danach geplant werden kann. Spontan Entschlossene sind natürlich auch jederzeit willkommen.