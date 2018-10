Herbstputz

Langenhagen (ok). Herbstputz in Wiesenau am Sonnabend, 21. Oktober, von 10 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist der Quartiersplatz. Müllbeutel, Handschuhe und Greifzangen werden zur Verfügung gestellt. Im Anschluss gibt es einen kleinen Dankeschön-Mittagssnack.