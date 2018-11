Fachvortrag am Donnerstag, 15. November, in der Paracelsus-Klinik

Langenhagen. Der erste Anfall kann mit heftigen Schlägen bis in den Hals hinauf, Druckgefühl im Brustkorb, Schwächegefühl und Luftnot bei sonst leichten Tätigkeiten (Treppensteigen) auftreten. Das Herz schlägt dann meistens völlig unregelmäßig und schnell mit einem Puls von bis zu 160 Schlägen pro Minute: Vorhofflimmern ist mit mehr als 1,8 Millionen Betroffenen in Deutschland die häufigste Herzrhythmusstörung und eine der wichtigsten Ursachen für den Schlaganfall. Wegen des unregelmäßigen Herzschlags können sich im Herzen in einer Ausbuchtung des Vorhofs Blutgerinnsel bilden. Werden diese ausgeschwemmt und gelangen mit dem Blutstrom in den Kopf, verstopfen sie ein Hirngefäß: Schlaganfall! Der Schlaganfall ist die größte Gefahr, die vom Vorhofflimmern ausgeht. Aber nicht jeder Betroffene weiß von seiner Herzerkrankung. In vielen Fällen bleibt sie unentdeckt. Und mit dem Alter steigt das Risiko steil an, Vorhofflimmern zu bekommen.Um die Bevölkerung über die Risiken und aktuellen Möglichkeiten der Diagnose, Therapie und Risikovorsorge aufzuklären, hält das Internistische Ärzteteam der Paracelsus-Klinik Langenhagen einen Fachvortrag unter dem Motto "Herz außer Takt" im Rahmen der bundesweiten Kampagne der Deutschen Herzstiftung am Donnerstag, 15. November.Ebenfalls anwesend ist ein Patient, bei dem bereits eine Ablation (Verödung von Herzgewebe) durchgeführt wurde und der über seine Erfahrungen berichten wird.Die Veranstaltung findet in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im großen Konferenzraum der Klinik statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. Um Anmeldung wird unter der Telefonnumer (0511) 77 94- 103 gebeten.