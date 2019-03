Geflüchtete und Godhorner am 30. März ins Gespräch bringen

Godshorn. Geschichten hören, Geschichten lesen und Geschichten weitersagen – das ist die Idee für ein besonderes Projekt mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen in Godshorn. Das Netzwerk für Flüchtlinge in Godshorn möchte geflüchtete Menschen und Godshornerinnen und Godshorner miteinander ins Gespräch bringen. Das Netzwerk lädt herzlich ein zumBegegnungscafé mit Geflüchteten und Godshornern für Sonnabend, 30. März , von 15 bis 17 Uhr in das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten Godshorn, Alt Godshorn 61. Viele der Geflüchteten haben ihr Herz noch an zwei Orten, es ist in unserem Land für sie ein Neuanfang. Freiheit und Sicherheit sind die Güter, die sie im Kontrast zu ihren Herkunftsländern hier besonders schätzen und die sie auch an ihre neue Heimat binden. Es sind viele Programme für den Spracherwerb und die Qualifizierung von Flüchtlingen entwickelt und umgesetzt worden. Der Weg zu einer Ausbildung oder zu einem Ausbildungsplatz ist dennoch beschwerlich. Es stellt sich die Frage, wie geht es diesen Menschen, deren Neuanfang sich wesentlich schwieriger darstellt, als angenommen? Woher nehmen sie ihre Geduld, ihre Kraft und ihre Hoffnung?