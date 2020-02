Herzenssprechstunde

Langenhagen. Der Verein win lädt für Freitag, 14. Februar, in der Zeit von 15.30 bis 17 Uhr herzlich zur „Herzenssprechstunde“ in den Quartierstreff Wiesenau ein.

Bei der Herzenssprechstunde handelt es sich um ein Treffen, bei dem sich bewußt Zeit genommen wird , um sich etwas Gutes zu gönnen. Den Anstoß geben schöne Erinnerungen und positive Erfahrungen aus der persönlichen Lebensgeschichte, die erzählt und mit anderen geteilt werden.

In der Herzenssprechstunde geht es darum, herauszufinden, was das eigene Herz früher, heute und in Zukunft stärkt und erfreut.

Das Thema am 14. Februar ist – passend zum Valentinstag – „Lieblingsmenschen“. Ob es sich um die große Liebe, Freundschaft , Familienmitglieder, Nachbarn oder Bekannte handelt: wir möchten Ihre „Lieblingsmenschen“ durch Ihre Erzählungen kennenlernen und uns gemeinsam darüber freuen, was für tolle Menschen es gibt!

Gerne können Erinnerungsstücke mitgebracht werden.

Das Angebot ist kostenfrei und kann ohne Anmeldung besucht werden. Die Veranstaltung findet im Quartierstreff Wiesenau in der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen statt.