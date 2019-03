Herzinfarkt und Schlaganfall

Langenhagen. Im Rahmen der Madsack-Gesundheitswochen findet in Zusammenarbeit mit dem City Center Langenhagen eine Vortragsreihe statt, in der namhafte Experten des Klinikum Region Hannover kostenlos über wichtige Fragen der Gesunderhaltung und Heilung referieren. Am Freitag, 15. März, referiert Prof. Dr. Jan R. Ortlepp, Chefarzt für Innere Medizin am KRH-Klinikum Agnes-Karll in Laatzen, über den Schutz vor den Volkskrankheiten Herzinfarkt und Schlaganfall durch richtige Ernährung, Bewegung und medikamentöse Behandlung. Es besteht die Möglichkeit, individuelle Fragen an die Referenten zu richten. Die Vorträge finden jeweils um 18.30 Uhr im Seminarraum der City Apotheke im ersten Obergeschoss des CCL (Zugang über das Treppenhaus neben der City Apotheke) statt. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle von HAZ/NP und ECHO im CCL persönlich oder unter Telefon (0511) 72 80 80 entgegen.