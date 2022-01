Hettwer geht

Langenhagen (ok). Im Februar wird er 65 Jahre alt, zum 30. Juni will er in den Ruhestand gehen. Oder spätestens am 30. September, wenn er noch für eine Übergangsphase gebraucht werde. Stadtbaurat Carsten Hettwer beendet seine lange berufliche Karriere. Den Posten als erste Stadträtin und allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters Mirko Heuer übernimmt dann Sozialdezernentin Eva Bender.