Heuer in Kaltenweide

Kaltenweide. Bürgermeister Mirko Heuer bietet für Donnerstag, 8. November, eine Bürgersprechstunde in der Verwaltungsstelle Kaltenweide an. Von 15 bis 17 Uhr können sich Bürgerinnen und Bürger persönlich mit ihren Anliegen an den Bürgermeister wenden.

Für die Bürgersprechstunde in der Verwaltungsstelle Kaltenweide, Zellerie 2, ist keine Anmeldung erforderlich. Die Verwaltung bittet daher um Verständnis, falls Wartezeiten entstehen sollten.