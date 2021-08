Heute Kinderdisco bei Alle Fun

Schwarmstedt. Zum Ende der Ferien gibt es am heutigen Sonnaend ab 15 Uhr gibt es eine Kinderdisco auf Eggers Hof in Schwarmstedt , Am Deutschen Roten Kreuz 2, mit jeder Menge Musik und lustigen Spielen. Alle Kinder von sechs bis 14 Jahren sind herzlich willkommen. Für die richtige Stimmung sorgt das EWG DJ TEAM aus Hannover. Alle Kinder die Lust haben, zu tanzen und bei den Spielen ihr Können zu beweisen, sind herzlich eingeladen“, so Jasmin Matull vom Verein Alle Fun. Für leckere Getränke und einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Der Eintritt ist natürlich frei.Die Corona-Regeln sind zu beachten:

Alle Personen über 14 Jahre müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.