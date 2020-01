Heute Vernissage für Gruppenausstellung

Kunstverein arrangiert Bilder neu im Raum

Langenhagen. Um die Flexibilität von Bildern auch im Raum erlebbar zu machen, werden beim Kunstverein Langenhagen die Arbeiten in Depiction, again zur Hälfte der Ausstellungsdauer neu im Raum arrangiert und damit wieder neu ‚abgebildet’. Die zweite Eröffnung von Depiction, again findet am heutigen Mittwoch, 8. Januar, zwischen 18.30 und 21 Uhr statt. Da diese Eröffnung eher intim sein wird (mit passender Begleitmusik von Reichert I Schwarz Trio), soll die Ausstellung während der Eröffnung am neuen Tisch im Vorraum des Kunstvereins informell miteinander besprochen werden. Gezeigt werden bei der Gruppenausstellung Werke von Colleen Asper, Aoife Collins, Craig Drennen, Daan van Golden, Shimon Minamikawa, David Leggett und Wong Ping.