Hexenküche

Zauberhafte Gerichte zubereiten

Langenhagen. Am Freitag, 11. September, zwischen 17.45 und 21.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich in die Welt der magischen Kochkünste entführen zu lassen und unter fachkundiger Anleitung Gerichte zu zaubern, die Geschmacksüberraschungen garantieren. Mit Küchentipps und Tricks werden einzigartige Köstlichkeiten zubereitet. Der Kursus kostet 25 Euro inklusive Lebensmittelkosten. Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im VHS-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 7307-97 18 und per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.