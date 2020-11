Hilfe für Obdachlose

Langenhagen (ok). Drei Langenhagener Firmen machen sich für Obdachlose stark. Noch bis zum 15. Dezember um 13 Uhr sammeln das Fußbodenstudio Saeger, Boxenstop Langenhagen und Zweirad Krüger unter dem Motto "Weihnachten im Schuhkarton" für Obdachlose. Die Kartons in der Größe 30 mal 20 mal 10 gibt es bei der Firma Saeger am Pferdemarkt, solange der Vorrat reicht. Eingepackt werden könnten zum Beispiel originalverpackte Hygieneartikel und Lebensmittel sowie Süßwaren, die mindestens bis März haltbar sind. Bitte kein Alkohol und keine frischen Früchte!