Historischer Blick

Langenhagen (ok). In der Ukraine tobt der Krieg. Wer den Konflikt historisch besser einordnen möchte, kann sich darüber am nächsten Sonntag, 6. März, ab 19.30 Uhr bei einem kostenlosen Online-Vortrag der Volkshochschule informieren. Ricarda Vulpius ist Expertin für Osteuropäische Geschichte an der Universität Münster und wird den Konflikt, der bis ins Mittelalter zurückreicht, historisch aufarbeiten. Anmeldungen bitte unter vhs.link/ukraine060322.