Historischer Rundgang

Langenhagen. Mitten in Langenhagen liegt der wunderschöne Stadtpark, auch unter dem Namen "Heestern" bekannt. Bis vor ein paar Jahren war ein großer Teil des Stadtparkes, der Eichenpark, der Öffentlichkeit nicht zugänglich, da er einst zum ursprünglichen Klinikgelände gehörte. Der Wasserturm und alte Grabsteine sind heute noch Zeugen aus jener Zeit.

Der Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen lädt in diesem Jahr erneut alle Ü-60-Bürger zu einem Rundgang durch den Langenhagener Stadtpark ein.

Termin: Mittwoch, 4. Mai, 11 bis 13 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz vor der Elisabethkirche. Die Führung ist kostenlos. Auf einem Rundgang werden die Geschichte und mannigfaltigen Veränderungen des Stadtparkes bis in die unmittelbare Gegenwart erkundet. Daneben werden stadtplanerische und ökologische Aspekte gestreift.

Anmeldungen nimmt entgegen: Hans-Christoph Greeske: (0511) 7 63 80 07; Mitglied im Seniorenbeirat und Referent