HKG trifft sich

Krähenwinkel/Ksltenweide. Am Montag, 4. März, um 17 Uhr findet die Mitgliederversammlung der Hobby-Kunstgruppe Krähenwinkel/Kaltenweide (HKG) im Dorfgemeinschaftshaus in Krähenwinkel statt. Auf der Tagesordnung steht die Aussprache über die Ausstellung 2018 und Vorschau auf Veranstaltungen und Aktivitäten in diesem Jahr. Ferner wird auch das Thema Vorstandsneuwahlen im nächsten Jahr zur Sprache kommen.

Die Mitglieder treffen sich aber wie gewohnt um 14 Uhr zum gemeinsamen Arbeiten.