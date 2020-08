Hochkaräter

Krähenwinkel (ok). Landesligist TSV Krähenwinkel/Kaltenweide testet am Sonntag, 9. August, gegen einen Hochkaräter. Regionalligist HSC Hannover ist ab 15 Uhr mit seinem Trainer Martin Polomka zu Gast am Waldsee. Zuschauer sind unter Einhaltung der Hygienevorschriften zugelassen. Im Klartext heißt das: Jeder Zuschauer bringt seinen eigenen Stuhl mit. Er hat eine Maske mit dabei, falls er ins Gebäude will und muss seine persönlichen Daten wie Namen und Anschrift möglichst auf einem bereits vorbereiteten Papier abgeben. Wegen dieser ungewohnten Bedingungen werde kein Eintrittsgeld erhoben, aber eine Spendenbox stehe bereit.