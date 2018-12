Hochkaräter sind zu Gast

Hannover-Airport-Cup am 5. und 6. Januar in der RKS-Sporthalle

Langenhagen (ok). Es ist schon ein hochkarätiges Hallenfußballturnier, das den Zuschauern gleich zum Jahresbeginn geboten wird. Und es zählt beim Sportbuzzer-Cup zu Recht zur Goldkategorie. Gastgeber beim Hannover-Airport-Cup ist der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. Am Start sind am Sonnabend, 5., und Sonntag, 6. Januar, viele höherklassige Teams: Regionalligist TSV Havelse, Landesligist TSV KK sowie aus der Bezirksliga der TSV Godshorn und der MTV Engelbostel-Schulenburg. Aus Langenhagen sind noch die beiden Kreisligisten TSV KK II und DJK Sparta Langenhagen mit von der Partie. Und auch der TuS Davenstedt will seinen Titel verteidigen. Los geht es am Sonnabend um 9 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Um 15.30 Uhr findet am Sonntag ein Einlagespiel der G-Jugend des TSV KK statt. Das Finale soll dann gegen 17.40 Uhr am Sonntag steigen.