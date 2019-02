Hochkarätiger Kick

famila-Cup am 23. Februar in Kaltenweide

Kaltenweide (ok). Das Teilnehmerfeld verspricht hochkarätigen Fußball. Unter anderem sind die U11-Nachwuchsteams der Bundesligisten Hannover 96, Eintracht Braunschweig und VfL Wolfsburg am Start, aber zum Beispiel auch der HSC, der TuS Altwarmbüchen und der TSV Havelse aus der Nachbarschaft. Der Jahrgang 2008 des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide lädt zum famila-Cup in die Sporthalle der Kaltenweider Grundschule an die Zellerie ein. Los geht es am Sonnabend, 23. Februar, um 10 Uhr. Im Rahmenprogramm wartet eine Tombola mit merh als 1.000 Preisen und ein E-Sport-Event-