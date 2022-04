Hocker-Rocker

Langenhagen. Eine neue Gruppe mit Hockergymnastik beginnt am 4. Mai beim SSV Langenhagen.

Sie ist gedacht für Senioren, Menschen mit Gleichgewichtsproblemen oder Bewegungseinschränkungen. Termin immer mittwochs um 16.45 Uhr in Sylvies Dancestudio an der Karl-Kellner-Straße. 105f. Weitere Infos auf der Website des SSV und bei Petra Vogel unter der Telefonnummer (0170)1 44 80 24.