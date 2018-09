Hoher Schaden

Godshorn. Ein 52-Jähriger fuhr am Montag gegen 21.15 Uhr mit seinem Ford Focus auf der Straße "Am Moore" in Richtung Hauptstraße. Im Kreuzungsbereich hätte der Beteiligte die Vorfahrt gewähren müssen. Gleichwohl übersah er den 47-jährigen mit seinem Opel Corsa, der aus Richtung Alt-Godshorn kam und auf der Hauptstraße fuhr.

Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide beteiligten Autos, ein weiterer parkender Wagen sowie eine Grundstücksmauer im Kreuzungsbereich erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ertwa 18.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 in Verbindung zu setzen.