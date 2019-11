Hospizverein im MGH

Langenhagen. Am Mittwoch, 11. Dezember, findet im MGH in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr ein Infofrühstück des Hospizvereins statt. Die Mitarbeiter des Hospizvereins stellen ihre Arbeit vor und berichten über ihren Alltag in der Hospizarbeit.