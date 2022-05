HSG in Meisterrunde

Langenhagen (ok). Vier Handballspiele stehen am nächsten Sonnabend, 28. Mai, in der Robert-Koch-Sporthalle auf dem Programm. Los geht es um 14.15 Uhr mit derm Spiel der männlichen HSG-C-Jugend gegen TS Großburgwedel II. Um 16 Uhr spielt die zweite Männerschaft in der Regionsliga gegen HSG Nienburg III, um 18 Uhr die dritte Männermannschaft gegen HSG Schaumburg IV. Zum Abschluss tritt die erste Herren um 20 Uhr in der Meisterrunde der Regionsoberliga gegen HV Barsinghausen II an. In der Vorwoche gab es in Aerzen eine 20:24-Niederlage