HSG-Spiele

Langenhagen (ok). Zwei Spiele der HSG Langenhagen stehen am Sonnabend, 23. April, in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule auf dem Programm. Die Frauen treffen um 15 Uhr in der Regionsliga auf den TSV Anderten. Um 17 Uhr spielt die männliche E-Jugend in der Regionsliga gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken. Die zweite Herrenmannschaft tritt am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr in der Regionsliga gegen TuS Altwarmbüchen II an.