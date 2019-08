Hund gerettet

Langenhagen (ok). Die Meldung hieß "angebranntes Essen" in einer Wohnung an der Planckstraße. Aus den verrauchten Räumen retteten die Feuerwehrleute dann einen Hund, den sie der Tierrettung in Krähenwinkel übergaben.Dem Hund ging es gut; er ist zur Vorsorge in die Tierklinik gekommen. Kurz nach dem Einrücken gab es einen Meldereinlauf in der Europa-Markthalle. Ursache war ein technischer Defekt.