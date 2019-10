Hydranten werden überprüft

Engelbostel. Die Ortsfeuerwehr Engelbostel überprüft am Sonnabend, 19. Oktober, die Überprüfung der Hydranten in Engelbostel. Es kann zu vorübergehenden Trübungen des Trinkwassers in Engelbostel kommen. Diese sind gesundheitlich unbedenklich.