Illegal

Krähenwinkel. An einer Papiercontainer-Station "An der Celler Bahn" in Krähenwinkel wurden am Freitag gegen 15 Uhr illegal Behältnisse mit Ölen und diversen Chemikalien entsorgt, die teilweise ausgelaufen waren. Die Behältnisse in einer Auffangwanne verstaut, benetzte Fläche mit Bindemittel abgestreut und aufgenommen;. Die Feuerwehr Krähenwinkel, die mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften agierte, übergab die Einsatzstelle der Polizei.