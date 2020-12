Illegal

Godshorn (ok). 17 Personen aus verschiedenen Haushalten, alle ohne den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz und ohne Einhaltung des Mindestabstands, hatten sich nach Auskunft der Polizei am Sonntagmorgen zwischen 1 und 3 Uhr zu einem illegalen Glücksspiel in einem Firmengebäude an der Berliner Allee getroffen. Einer trug noch ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Die Polizei stellte nicht nur Bargeld in fünfstelliger Höhe, sondern auch vermutlich 17 Gramm Marihuana sicher.